Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо не против вернуться в Россию.

«Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернётся к футболу этой зимой», — цитирует агента футболиста Матеуса де Фарию Sport24.

Он добавил, что клубу необязательно входить в топ-5 команд России.

Бразильский полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2019 год.

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