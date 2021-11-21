Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо не против вернуться в Россию.
Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернётся к футболу этой зимой», — цитирует агента футболиста Матеуса де Фарию Sport24.

Он добавил, что клубу необязательно входить в топ-5 команд России.

Бразильский полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2019 год.

Ранее Червиченко заявил, что Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений.

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