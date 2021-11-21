Червиченко: Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений. Ну какой Ваноли? Почему всё время ищут каких-то помощников, какой-то суррогат? Я не знаю, откуда у «Спартака» такая любовь к этим недожаренным котлетам вместо смачного дорогого стейка. Что они всё в говне сметану собирают?» — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также добавил, что если тратиться на тренера, то нужно выбирать кого-то постатуснее, чем даже нынешний наставник «Спартака» Руй Витория. Червиченко считает, что не стоит уговаривать «какого-то» помощника Антонио Конте.

Сообщалось, что Ваноли готов заменить Руя Виторию на посту главного тренера московского клуба. Итальянский специалист работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Ранее Бышовец заявил, что в «Спартаке» назревает не только смена тренера, но и целой группы игроков. 

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