Бышовец: в «Спартаке» назревает не только смена тренера, но и целой группы игроков
«В целом, обе команды меня впечатлили. Они соблюдали интригу и градус напряжённости в этом матче. Ни одни, ни другие не отсиживались в обороне. Игра оставила очень хорошее впечатление. Судейство в какой-то степени дополнительно создавало интриги и поднимало градус борьбы. «Краснодар» победил заслуженно», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».
Он также высказался не в пользу увольнения Руя Витории из «Спартака». По мнению Бышовца, при португальском специалисте красно-белые демонстрируют желание побеждать.
«В «Спартаке» назревает не только смена тренера, но и целой группы игроков», — заключил Бышовец.
Ранее сообщалось, что Агаларов зимой может покинуть «Уфу».