Бышовец: в «Спартаке» назревает не только смена тренера, но и целой группы игроков

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Спартак» (2:1).

«В целом, обе команды меня впечатлили. Они соблюдали интригу и градус напряжённости в этом матче. Ни одни, ни другие не отсиживались в обороне. Игра оставила очень хорошее впечатление. Судейство в какой-то степени дополнительно создавало интриги и поднимало градус борьбы. «Краснодар» победил заслуженно», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Он также высказался не в пользу увольнения Руя Витории из «Спартака». По мнению Бышовца, при португальском специалисте красно-белые демонстрируют желание побеждать.

«В «Спартаке» назревает не только смена тренера, но и целой группы игроков», — заключил Бышовец.

Ранее сообщалось, что Агаларов зимой может покинуть «Уфу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить