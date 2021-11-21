Бышовец: в «Спартаке» назревает не только смена тренера, но и целой группы игроков

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Спартак» (2:1).

«В целом, обе команды меня впечатлили. Они соблюдали интригу и градус напряжённости в этом матче. Ни одни, ни другие не отсиживались в обороне. Игра оставила очень хорошее впечатление. Судейство в какой-то степени дополнительно создавало интриги и поднимало градус борьбы. «Краснодар» победил заслуженно», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Он также высказался не в пользу увольнения Руя Витории из «Спартака». По мнению Бышовца, при португальском специалисте красно-белые демонстрируют желание побеждать.

«В «Спартаке» назревает не только смена тренера, но и целой группы игроков», — заключил Бышовец.

Ранее сообщалось, что Агаларов зимой может покинуть «Уфу».