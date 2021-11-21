Источник: Агаларов зимой может покинуть «Уфу»

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Лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) Гамид Агаларов может покинуть «Уфу».

По информации «РБ Спорт», клуб зимой планирует продать двух футболистов. Речь идёт о нападающем Гамиде Агаларове и защитнике Юрии Журавлёве.

Отмечается, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов планирует оформить переход Агаларова в зарубежный клуб. Журавлёв же интересен ведущим клубам России.

В настоящий момент Агаларов возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России, забив 11 мячей в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что расторжение контракта с Сульшером обойдётся МЮ в €9 млн.

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