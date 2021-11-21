Источник: расторжение контракта с Сульшером обойдётся МЮ в €9 млн

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится расстаться со своим главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

По информации The Times, решение было принято на экстренном собрании руководителей клуба. Управляющему «Манчестер Юнайтед» было поручено начать переговоры с Сульшером по поводу расторжения контракта.

Также отмечается, что сумма неустойки составит €9 млн за преждевременный разрыв соглашения. Руководство клуба хочет видеть во главе команды Зинедина Зидана.

Напомним, что в матче 12-го тура АПЛ «красные дьяволы» разгромно проиграли «Уотфорду» со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подаст протест на судейство в матче с «Ахматом».