Источник: расторжение контракта с Сульшером обойдётся МЮ в €9 млн
По информации The Times, решение было принято на экстренном собрании руководителей клуба. Управляющему «Манчестер Юнайтед» было поручено начать переговоры с Сульшером по поводу расторжения контракта.
Также отмечается, что сумма неустойки составит €9 млн за преждевременный разрыв соглашения. Руководство клуба хочет видеть во главе команды Зинедина Зидана.
Напомним, что в матче 12-го тура АПЛ «красные дьяволы» разгромно проиграли «Уотфорду» со счётом 1:4.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» подаст протест на судейство в матче с «Ахматом».