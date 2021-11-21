«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

Московское «Динамо» с крупным счётом переиграло тульский «Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» мячи забили Себастьян Шиманьски (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (22-я), Вячеслав Грулёв (25-я, 27-я), Арсен Захарян (60-я). У «Арсенала» отличился Даниил Хлусевич (85-я).

«Динамо» (29 очков) поднялось на второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (13) идёт на 14-й позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ.