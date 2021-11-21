«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Московское «Динамо» с крупным счётом переиграло тульский «Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ
  • @fcdynamo
  • Twitter

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» мячи забили Себастьян Шиманьски (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (22-я), Вячеслав Грулёв (25-я, 27-я), Арсен Захарян (60-я). У «Арсенала» отличился Даниил Хлусевич (85-я).

«Динамо» (29 очков) поднялось на второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (13) идёт на 14-й позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить