«Динамо» одолело «Рубин» в матче РПЛ с двумя пенальти и пятью голами

Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Рубином» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу гостей — 3:2.

Бело-голубые вышли вперёд на 18-й минуте благодаря голу Дениса Макарова. На 30-й Солтмурад Бакаев сравнял счёт, а после перерыва повели уже хозяева — Андерс Дрейер реализовал пенальти (49').

На 66-й минуте подопечные Сандро Шварца тоже заработали 11-метровый, однако Никола Моро промахнулся с точки. Тем не менее через две минуты равенство в игре всё же восстановилось — забил Фабиан Бальбуэна. А за пять минут до конца основного времени Себастьян Шиманьски всё же принёс победу москвичам (85').

«Динамо» набрало 32 очка, укрепилось на втором месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу и вплотную приблизилось к лидирующему «Зениту» (33). «Рубин» (22) находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и прервал серию поражений в РПЛ.