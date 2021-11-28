«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и прервал серию поражений в РПЛ

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«Нижний Новгород» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и прервал серию поражений в РПЛ
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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, подопечные Александра Кержакова прервали свою пятиматчевую серию из поражений в чемпионате.

«Нижний» набрал 15 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице первенства России по футболу. «Крылья» же находятся на восьмой позиции с 24 очками в активе.

Ранее сообщалось, что гол Владимира Ильина спас «Краснодар» от поражения в матче РПЛ с «Химками».

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