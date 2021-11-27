Гол Ильина спас «Краснодар» от поражения в матче с «Химками»

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Подмосковные «Химки» и «Краснодар» не смогли выявить победителя в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Ильина спас «Краснодар» от поражения в матче с «Химками»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 3:3.

Мячи забили Виктор Классон (6-я минута), Эльмир Набиуллин (54-я), Денис Глушаков (56-я), Реми Кабелла (68-я), Александр Долгов (72-я), Владимир Ильин (81-я).

Полузащитник «быков» Гжегож Крыховяк (36-я) не смог в первом тайме реализовать пенальти.

Главный судья матча Павел Шадыханов из Москвы показал жёлтую карточку защитнику команды из Московской области Александру Филину.

«Краснодар» (25 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Химки» (14 очков) идут на 14-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33 балла).

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ.

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