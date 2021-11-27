«Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

«Урал» и «Сочи» не смогли выявить победителя в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Рафал Аугустыняк (34'), Кристиан Нобоа (68').

Главный судья матча Артём Любимов из Санкт-Петербурга удалил во втором тайме защитника черноморской команды Матео Барача (74').

«Сочи» (28 очков) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (13) идёт на 14-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33), который в 16-м туре 28 ноября сыграет в гостях с ЦСКА (24).

Ранее агент экс-футболиста сборной России Ари не исключил возвращения игрока в РПЛ.