Агент экс-футболиста сборной России Ари не исключил возможности возвращения игрока в РПЛ
- РИА Новости
«Ари сейчас в Бразилии и находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, подобный вариант возможен», — цитирует Sport24 агента игрока Оливера Кабреру.
Последним клубом 35-летнего форварда был «Краснодар», который Ари покинул летом 2021 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 13 матчей, в которых забил два мяча.
На счету натурализованного бразильца также два матча за национальную сборную России в 2018-м.
Ранее Ари заявил, что, как русский человек, всегда болеет за свою страну.