Агент экс-футболиста сборной России Ари не исключил возможности возвращения игрока в РПЛ

Экс-нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара» и сборной России Ари может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в зимнее трансферное окно.

«Ари сейчас в Бразилии и находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, подобный вариант возможен», — цитирует Sport24 агента игрока Оливера Кабреру.

Последним клубом 35-летнего форварда был «Краснодар», который Ари покинул летом 2021 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 13 матчей, в которых забил два мяча.

На счету натурализованного бразильца также два матча за национальную сборную России в 2018-м.

Ранее Ари заявил, что, как русский человек, всегда болеет за свою страну.