Дивеев — о матче с «Зенитом»: для меня это вопрос принципиальный

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Дивеев — о матче с «Зенитом»: для меня это вопрос принципиальный
  • © pfc-cska.com

«Вопрос больше к тренеру, а игрокам самое главное — выйти на поле с холодной головой, не бояться играть на победу. Для меня это вопрос принципиальный. И конечно, мы понимаем, что это противостояние крайне важно для болельщиков. Ног никто убирать не будет, 100%!» — цитирует Дивеева пресс-служба армейского клуба.

28 ноября ЦСКА на своём поле примет «Зенит». Начало матча — в 20:00 мск. По итогам 15 туров РПЛ санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка. ЦСКА — на шестой позиции (24 очка).

Ранее Радимов заявил, что ЦСКА не сможет навязать борьбу за чемпионство.

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