Радимов: ЦСКА не сможет навязать борьбу за чемпионство

Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер второй команды питерцев Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«ЦСКА — довольно хорошая команда, играет на своём стадионе. Но навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне ЦСКА не сможет. Они с новым тренером только проходят этап становления, поэтому и чередуются хорошие игры с невзрачными», — цитирует Радимова Eurostavka.

Напомним, что 28 ноября ЦСКА на своём поле примет «Зенит». Начало матча — в 20:00 мск. По итогам 15 туров РПЛ санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка. ЦСКА — на шестой позиции (24 очка).

Ранее сообщалось, что Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с «Сент-Этьеном».