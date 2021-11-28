Слуцкий: мы не справились с «Динамо» на стандартах

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:3).

«К сожалению, мы не справились с «Динамо» на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать воздух, поскольку у нас остаётся только три высокорослых игрока: Тальби, Уремович и Онугха. Мы не справились прежде всего со стандартами «Динамо». Плюс индивидуальные ошибки, достаточно грубые, сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть времени по качеству футбола и взаимодействиям у меня не было вопросов к игрокам стартового состава», — заявил Слуцкий на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Рубин» в матче РПЛ с двумя пенальти и пятью голами.