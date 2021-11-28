Голы Клаудиньо и Мостового принесли «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы Клаудиньо и Мостового принесли «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 34-й минуте забил Клаудиньопосле передачи Малкома, а компенсированное время отличился Андрей Мостовой после паса Артёма Дзюбы.

На 61-й минуте арбитр Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку защитника гостей Дмитрия Чистякова. Мяч отскочил ему в руку после рикошета от ноги его партнёра по команде Деяна Ловрена. Однако судья и ассистенты VAR не усмотрели в этом нарушения.

Подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и укрепили лидерство в турнирной таблицев чемпионата России по футболу. Армейцы находятся на шестой позиции с 24 очками.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА и «Зенита» выступили против введения Fan ID в России.

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