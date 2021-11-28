Фанаты ЦСКА и «Зенита» выступили против введения Fan ID в России
- @pfc_cska
«Нам не нужен Fan ID», — скандировали болельщики обеих команд во время матча.
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика.
Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.
Ранее гендиректор «Рубина» одобрил введение Fan ID.