Фанаты ЦСКА и «Зенита» выступили против введения Fan ID в России

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Активные фанаты московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» выразили своё отношение к скорому введению паспорта болельщика (Fan ID), устроив перекличку во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фанаты ЦСКА и «Зенита» выступили против введения Fan ID в России
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«Нам не нужен Fan ID», — скандировали болельщики обеих команд во время матча.

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика.

Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Ранее гендиректор «Рубина» одобрил введение Fan ID.

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