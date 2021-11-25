Гендиректор «Рубина» одобрил введение Fan ID

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказал мнение по поводу введения паспорта болельщика в Российской премьер-лиге.

«Зачем это обсуждать, если решение принято? Надо просто исполнять — и всё. Честно говоря, ничего страшного в этом не вижу. Всё уже оцифровано, не вижу никаких проблем», — цитирует Сайманов РИА Новости.

Он также добавил, что достаточно один раз пройти процедуру — и можно пользоваться обкатанной системой.

Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

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