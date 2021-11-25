Маклаков считает, что «Спартак» может сплотить только беда

Заслуженный артист России и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (2:1).

«Это была замечательная командная работа, которая подтвердила, что выигрыш в Италии не был случайным. Но если «Спартак» начинает контролировать мяч, то делает это никудышно, а это уже претензия к тренерскому штабу», — цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что «Спартак» способна сплотить только беда. По мнению артиста, игра красно-белых в Российской премьер-лиге и Лиге Европы различается из-за индивидуальных качеств ведущих футболистов команды.

Напомним, что «Спартак» лидирует в группе С, набрав семь очков. У «Наполи» столько же очков, но он уступает по дополнительным показателям.

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