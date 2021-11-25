Губерниев восхитился игрой Селихова в матче с «Наполи»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от игры голкипера московского «Спартака» Александра Селихова в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (2:1).
Губерниев восхитился игрой Селихова в матче с «Наполи»
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Все видят, как здорово играет в воротах Селихов! А разве не об этом я говорил ещё много недель назад, когда Максименко «пенки» пускал? Футбол и футболистов надо знать и понимать! Касается не только Руя», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Селихов отразил семь из восьми ударов в створ ворот красно-белых в матче с итальянским клубом. 

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) находится на втором месте.

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