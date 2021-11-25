Умяров высказался об отказе Спаллетти пожимать руку Витории

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против красно-белых.

«Я не знаю, честно. Я не видел ситуацию. Наверное, ему было обидно проиграть «Спартаку» два раза», — сказал Умяров YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Он также рассказал, что футболистам удалось пообщаться с бывшим главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, который посетил матч «Спартак» — «Наполи».

Напомним, что московский клуб уже во второй раз обыгрывает итальянцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили уголовное дело.