Умяров высказался об отказе Спаллетти пожимать руку Витории

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против красно-белых.
Умяров высказался об отказе Спаллетти пожимать руку Витории
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Я не знаю, честно. Я не видел ситуацию. Наверное, ему было обидно проиграть «Спартаку» два раза», — сказал Умяров YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Он также рассказал, что футболистам удалось пообщаться с бывшим главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, который посетил матч «Спартак» — «Наполи».

Напомним, что московский клуб уже во второй раз обыгрывает итальянцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили уголовное дело.

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