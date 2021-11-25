Умяров высказался об отказе Спаллетти пожимать руку Витории
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«Я не знаю, честно. Я не видел ситуацию. Наверное, ему было обидно проиграть «Спартаку» два раза», — сказал Умяров YouTube-каналу «Футбольный Биги».
Он также рассказал, что футболистам удалось пообщаться с бывшим главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, который посетил матч «Спартак» — «Наполи».
Напомним, что московский клуб уже во второй раз обыгрывает итальянцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее сообщалось, что в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили уголовное дело.