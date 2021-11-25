В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили уголовное дело

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В отношении бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили уголовное дело
  • © Официальный сайт футбольного клуба "Тамбов"

«Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — цитирует руководителя пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексея Жданова ТАСС.

Напомним, что бывшие руководители клуба подозреваются в хищении субсидий, которые предоставлялись со стороны Тамбовской области на протяжении нескольких лет. Футбольной команде из бюджета города выделялось около 1 млрд рублей в год. Эти средства присваивались руководителями «Тамбова» через различные схемы.

Ранее Рахимов заявил, что отсутствие Гилерме и Жемалетдинова скажется на «Локомотиве» в матче с «Лацио».

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