В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» возбудили уголовное дело
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«Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — цитирует руководителя пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексея Жданова ТАСС.
Напомним, что бывшие руководители клуба подозреваются в хищении субсидий, которые предоставлялись со стороны Тамбовской области на протяжении нескольких лет. Футбольной команде из бюджета города выделялось около 1 млрд рублей в год. Эти средства присваивались руководителями «Тамбова» через различные схемы.
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