Рахимов считает, что отсутсвие Гилерме и Жемалетдинова скажется на «Локомотиве» в матче с «Лацио»

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Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между железнодорожники и «Лацио».
Рахимов считает, что отсутсвие Гилерме и Жемалетдинова скажется на «Локомотиве» в матче с «Лацио»
  • © vk.com/fclokomotiv

«Я думаю, что это будут разные игры, предположить, как закончится этот матч, довольно сложно. Тем более и погодные условия не очень хорошие, достаточно прохладно, это другой футбол», — цитирует Рахимова ТАСС.

Он сравнил нынешний «Лацио» с «Наполи» времён Маурисио Сарри, который проповедует комбинационный футбол. Рахимов также отметил, что итальянский клуб только на бумаге является фаворитом.

«Жемалетдинов — такой футболист, который может усилить игру и который показывает очень хороший футбол, отсутствие Гилерме тоже имеет большое значение, может сказаться. Всё будет зависеть от того, насколько «Локомотив» позволит «Лацио» создавать моменты и владеть преимуществом, контролировать игру», — добавил Рахимов.

Напомним, что встреча между командами состоится 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:45 (мск).

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