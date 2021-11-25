Россия увеличила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА

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Россия увеличила отрыв от Украины в таблице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам очередного тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Россия увеличила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА
  • AP
  • © Pavel Golovkin

В матче пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» обыграл «Наполи» со счётом 2:1. Днём ранее санкт-петербургский «Зенит» в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Мальмё» (1:1).

При этом донецкий «Шахтёр» уступил миланскому «Интеру» (0:2) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, у России — 32,682 балла (десятое место), а у Украины — 31,4 балла (11-е место).

Ранее «Реал» установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

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