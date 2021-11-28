Карасёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку Чистякова

Арбитр Сергей Карасёв не стал назначать пенальти в ворота санкт-петербургского «Зенита» после попадания мяча в руку защитника команды Дмитрия Чистякова в его штрафной в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

На 61-й минуте Бахтиёр Зайнутдинов прострелил с фланга в штрафную гостей, и мяч от ноги защитника «Зенита» Деяна Ловрена отскочил с близкого расстояния в руку его партнёра по команде.

Судья не стал назначать пенальти. Ассистенты VAR не вмешались в эпизод.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу с 33 очками. Армейцы находятся на шестой позиции (24).

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».