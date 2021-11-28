Карасёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку Чистякова
- РИА Новости
На 61-й минуте Бахтиёр Зайнутдинов прострелил с фланга в штрафную гостей, и мяч от ноги защитника «Зенита» Деяна Ловрена отскочил с близкого расстояния в руку его партнёра по команде.
Судья не стал назначать пенальти. Ассистенты VAR не вмешались в эпизод.
Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
«Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу с 33 очками. Армейцы находятся на шестой позиции (24).
Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».