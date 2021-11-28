Объявлены составы ЦСКА и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Объявлены составы ЦСКА и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ
  • © pfc-cska.com

В составе армейцев с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Максим Мухин, Бахтиёр Зайнутдинов, Алан Дзагоев, Чидера Эджуке и Антон Заболотный.

У сине-бело-голубых в старте выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Сердар Азмун.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — 20:00 мск.

Ранее Дивеев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

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