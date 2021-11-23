Борьба за зрителя, смена формата и смягчение лимита: как изменится РПЛ с приходом Хачатурянца на пост главы лиги

Ашот Хачатурянц был избран президентом РПЛ на общем собрании клубов. Специалист начал свою деятельность на новом посту с презентации стратегии развития организации. По его мнению, российскому футболу необходимо бороться за аудиторию и спонсоров с другими видами спорта, но при этом не растерять тех болельщиков, которые уже есть сейчас. Для достижения поставленных целей планируется изменить формат чемпионата и структуру лиги, а также задействовать новые технологии.

РПЛ будет бороться за зрителя

Новым президентом Российской премьер-лиги стал Ашот Хачатурянц. Он был избран на пять лет. Функционер стал единственным зарегистрированным кандидатом на пост, на общем собрании руководители клубов единогласно проголосовали за него. Во время заседания руководитель представил свою концепцию развития лиги, а затем провёл пресс-конференцию с журналистами.

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Исходя из предложенного проекта, основная задача РПЛ на ближайшие годы — сделать лигу конкурентоспособной на мировом уровне, что даст толчок к успешному выступлению команд и сборной на международных турнирах. Хорошие результаты, в свою очередь, будут привлекать внимание зарубежных партнёров, а качественные легионеры с большим интересом начнут рассматривать предложения из России. Как отметил Хачатурянц, планируется изменить всю структуру управления РПЛ.

«Будет введён проектный менеджмент. Надеемся, что в результате согласования стратегии у нас появятся четыре-пять основных проектов. Каждый будет возглавляться отдельным специалистом, который отвечает за реализацию передо мной. Я говорю о новых вызовах. Они будут утверждены через три-четыре месяца», — сказал президент РПЛ.

При этом функционер отметил, что конкурировать предстоит не только с зарубежными футбольными лигами, но и с другими видами спорта.

«Необходимо привлечение внимания новых слоёв населения. Молодёжь, которая играет во дворе, часто не интересуется РПЛ. Мы будем бороться за увеличение охвата и за зрелищность. Что касается еврокубков, необходимо увеличивать число наших команд и повышать рейтинг. Нам хотелось бы максимально расширить аудиторию», — сказал чиновник.

Рассуждая о стратегии, Хачатурянц пообещал предоставить не просто цифры, а обоснования, как они будут достигнуты. По мнению специалиста, при увеличении зрелищности стоимость прав автоматически будет расти.

«Это касается и титульных спонсоров, и беттинговых компаний. Плюс новые продукты, над которыми мы ещё не начинали работать, например киберспорт», — отметил чиновник.

При этом увеличивать минимальную вместимость арен в РПЛ пока не планируют. По словам Хачатурянца, куда важнее улучшать условия для зрителей на трибунах: стоянки, питание, доступность.

Ещё одна важная часть стратегии — распределение средств за телеправа между клубами. По мнению главы РПЛ, оно должно быть изменено. Однако пока специалист не говорит, как именно.

Существенно усложнить идею увеличения посещаемости футбольных матчей может введение Fan ID. По словам Хачатурянца, это инициатива правительства, повлиять со своей стороны лига никак не может, однако теперь задача РПЛ — донести до людей, которые принимают решения, как сделать систему получения паспорта болельщика прозрачной и легкодоступной.

«История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Женщины и дети должны чувствовать себя комфортно, придя на стадион. Очень важно, чтобы реализация этого решения была проведена максимально комфортно для клубов. Иначе это может сказаться негативно на лиге», — считает чиновник.

При этом, по мнению Хачатурянца, РПЛ важно сохранить и фанатский сектор за воротами. Функционер пообещал лично встретиться с фанатами после принятия документа по Fan ID в окончательном виде.

Изменения коснутся лимита, формата чемпионата и устава

По ходу презентации концепции стратегического развития Хачатурянц уделил особое внимание взаимодействию с Роспотребнадзором в период пандемии коронавируса. Президент РПЛ предложил клубам предварительно обращаться в лигу, которая вместе с Российским футбольным союзом будет решать вопросы проведения матчей в Москве. Регионам предстоит вести переговоры с местными отделениями Роспотребнадзора напрямую.

«Я, как координатор лиги, буду вести всю коммуникацию с данной структурой. Сейчас самое главное — это не потерять зрителя. Наше предложение клубы приняли с оптимизмом», — сказал функционер.

К слову, в РФС Хачатурянц уходит только с одного поста. Он обещает продолжить вести работу с арбитрами в качестве главы ЭСК, а на место председателя судейского комитета РФС вместо себя предлагает Павла Каманцева.

«Он в курсе всех начинаний. Совместно со мной доведёт нашу реформу до конца. В Экспертно-судейской комиссии я остаюсь. К счастью, у нас есть такой инструмент, который выносит окончательные, обоснованные решения. По их результатам делаются выводы для окончательных оценок судей», — сказал чиновник.

Рассуждая о реформе чемпионата, глава РПЛ отметил нацеленность лиги на увеличение количества матчей. Какой из четырёх вариантов изменения формата будет выбран, во многом зависит от новой стратегии. По словам Хачатурянца, за возможность изменения регламента клубы проголосовали единогласно.

«У них разный взгляд на выбор того или иного варианта — в зависимости от места в таблице, которое занимают. В целом все в РПЛ понимают, что важно увеличение интенсивности. Нужно время, чтобы выбрать оптимальную схему. Многие вещи будут зависеть от того, насколько доходчиво я донесу свои мысли. Мои действия направлены на финансовый результат для них, на привлечение зрителей. Клубы в этом не сомневаются. Мой интерес — посвятить все свои силы, чтобы изменить положение дел в российском футболе», — отметил чиновник.

Ещё один важный вопрос, будут ли изменения в лимите на легионеров. В данный момент действует схема «8 + 17», при которой в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно. По словам Хачатурянца, пока нельзя говорить об отмене лимита, однако какая-то новая формула будет предложена РФС.

«Вопрос стоит остро и достаточно давно. Он не напрасно беспокоит клубы. На сегодняшний день отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Мы не можем говорить сейчас о полной отмене лимита. После согласования с клубами формула «10 + 15» или какая-то другая будет утверждена и представлена РФС», — отметил глава РПЛ.

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Хачатурянц также планирует внести изменения в устав лиги и получить право участвовать в голосовании.

«В ЭСК должны принимать решения эксперты, я там ни на что не претендую. Здесь ситуация другая, я считаю, что моё мнение должно учитываться. Буду просить клубы иметь 17-й голос как президент», — считает чиновник.

Обещает глава РПЛ и поддержку сборной России по футболу. Как отметил Хачатурянц, все заинтересованы в успешном выступлении национальной команды в стыковых матчах на чемпионат мира 2022 года, поэтому 22-й тур первенства страны, который запланирован на период с 18 по 22 марта, будет перенесён. Однако пока клубы не приняли решение, сдвигать все матчи или только часть.

Насколько успешными станут шаги Хачатурянца на посту главы РПЛ, болельщики увидят в ближайшем будущем. В данный момент он обладает как поддержкой клубов, так и главы РФС. Александр Дюков уверен, что под руководством нового, уже седьмого по счёту президента лига продолжит идти курсом позитивных и созидательных преобразований.

«Он зарекомендовал себя как эффективный управленец, который провёл большую работу в судейском комитете, заложил основу для дальнейших изменений в этой сфере. Уверен, под его руководством взаимодействие РПЛ и РФС сохранит исключительно продуктивный характер», — приводит слова чиновника ТАСС.