Хачатурянц рекомендовал Каманцева на должность главы судейского комитета РФС

Ашот Хачатурянц, который единогласно был избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятилетний срок, назвал человека, который может сменить его на посту председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Я никуда не ухожу окончательно. По договорённости с главой РФС Александром Дюковым буду присматривать за судейством. Вместо себя рекомендую Павла Каманцева, который находится в курсе всех начинаний и трендов, которые я внедрял в судейство. Уверен, что вместе мы доведём эту реформу до конца. Я остаюсь в экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Считаю, что значимость этого органа и его ценность тяжело переоценить. После каждого тура, даже по прошлому, руководители звонили по привычке в перерывах и после окончания матчей. К счастью, у нас есть инструмент, который выносит окончательные решения. Они не эмоциональные, а обоснованные. По их результатам не просто делаются выводы по отношению к судьям, а и касательно эмоциональных высказываний. Эти ответы очень важны. Нахождение в ЭСК не противоречит правилам УЕФА», — сказал Хачатурянц журналистам.

Ранее в РПЛ заявили о желании увеличить количество матчей в сезоне.