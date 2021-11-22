В РПЛ заявили о желании увеличить количество матчей в сезоне

Ашот Хачатурянц, который был избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятилетний срок, высказался о возможных изменениях формата соревнований.

«У нас четыре варианта, которые будут обсуждаться. В конечном итоге будет выбран один. Мы ориентируемся на увеличение количества матчей. Какой из вариантов реформы будет выбран, пока сказать тяжело», — сказал Хачатурянц.

Согласно нынешнему формату каждый из 16 клубов РПЛ проводит по 30 матчей — по одной игре дома и на выезде с каждым соперником.

Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ будет общаться с Роспотребнадзором от имени клубов.