В РПЛ заявили о желании увеличить количество матчей в сезоне

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Ашот Хачатурянц, который был избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятилетний срок, высказался о возможных изменениях формата соревнований.
В РПЛ заявили о желании увеличить количество матчей в сезоне
  • РИА Новости

«У нас четыре варианта, которые будут обсуждаться. В конечном итоге будет выбран один. Мы ориентируемся на увеличение количества матчей. Какой из вариантов реформы будет выбран, пока сказать тяжело», — сказал Хачатурянц.

Согласно нынешнему формату каждый из 16 клубов РПЛ проводит по 30 матчей — по одной игре дома и на выезде с каждым соперником.

Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ будет общаться с Роспотребнадзором от имени клубов.

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