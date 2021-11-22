Хачатурянц заявил, что РПЛ будет общаться с Роспотребнадзором от имени клубов

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Новый глава Российский премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, как будет осуществляться взаимодействие клубов с Роспотребнадзором.
Хачатурянц заявил, что РПЛ будет общаться с Роспотребнадзором от имени клубов
  • РИА Новости

«Сейчас мы поддерживаем наши клубы в общении с Роспотребнадзором, делая эту систему максимально централизованной и понятной для клубов. Если раньше они сами вели диалог с Роспотребнадзором, то сейчас клубы будут обращаться в РПЛ по этому вопросу. Я, как координатор лиги, буду вести всю коммуникацию с данной структурой. Сейчас самое главное — это не потерять зрителя. Наше предложение клубы приняли с оптимизмом», — сказал функционер.

Ранее Хачатурянц высказался о введении Fan ID.

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