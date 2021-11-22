Хачатурянц высказался о введении Fan ID

Ашот Хачатурянц, который был избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятилетний срок, затронул тему введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Это инициатива правительства. Сейчас же наша задача состоит в том, чтобы максимально донести до принимающих решение людей условия, при которых мы не потеряем зрителей на стадионах. Систему необходимо сделать прозрачной, доступной, а также иметь переходный период, чтобы это не сказалось сразу на посещаемости. Есть положительный опыт использования на чемпионате мира в 2018 году. Задача — сделать этот процесс, как и все другие процессы внутри РПЛ, понятным и открытым. Работа ещё ведётся. Есть время, чтобы мнения всех клубов довести до людей, которые будут принимать решение. Я понимаю, зачем это нужно. Недавно был на матче «Ювентус» — «Зенит». Мне пришлось пройти три проверки: проверяли билет с паспортом, затем ковид-пасс, все билеты именные, хоть и было приглашение от акционера клуба. Нужно к этой идее отнестись с пониманием. История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы, которые возникали на стадионах, связаны с безопасностью. Мы хотим их предотвратить. Чтобы дети, семьи, женщины чувствовали себя на футболе спокойно», — сказал Хачатурянц при общении с журналистами.

Также глава РПЛ высказался о том, что активные футбольные фанаты выступают против введения данной системы.

«Основа и прелесть футбола — это активные фанаты. Сохранить их является нашей первоочередной задачей. Им будет оказана всяческая поддержка, чтобы облегчить получение, разъяснить процесс. Окончательного документа пока нет, но дискуссия поднята на высокий градус. Эта работа у нас в приоритете. Уверен, что клубы приложат максимальные усилия, чтобы сохранить эту группу фанатов. Обещаю, что буду обсуждать это с представителями фан-движения, когда документ будет принят. Когда смогу быть точно уверенным в том, что он составлен в максимально приемлемой для нас форме. Тогда я обязательно встречусь со всеми группами фанатов и постараюсь объяснить важность этой процедуры и необходимость сохранить их на стадионе», — добавил Хачатурянц.

Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ будет бороться за привлечение молодой аудитории.