Хачатурянц заявил, что РПЛ будет бороться за привлечение молодёжной аудитории

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Новый глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц обозначил свою точку зрения по вопросу лимита на легионеров.
Хачатурянц заявил, что РПЛ будет бороться за привлечение молодёжной аудитории
  • ©Пресс-служба РФС

«Мы в том числе конкурируем с другими видами спорта, чтобы привлечь внимание к футболу. Эта конкуренция также ведётся и за привлечение внимания качественного другого слоя населения. Тинейджеры, которые играют во дворе, часто не интересуются РПЛ. Мы будем бороться за охват. Что же касается еврокубков, то здесь имеется в виду увеличение количества наших команд. Конкретный KPI назвать не готов», — сказал Хачатурянц.

Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого он занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее сообщалось, что новый глава РПЛ анонсировал изменение структуры управления лигой.

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