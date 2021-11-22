Новый глава РПЛ анонсировал изменение структуры управления лигой

Новый глава Российский премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, какие изменения ждут лигу под его руководством.

«Проблем в РПЛ много, они разные. В первую очередь в стратегии мы заявили, что хотим повысить конкурентоспособность нашей лиги. По многим отраслям: игроки, особенно молодые, сборная, клубы и их выступления в Европе. Кроме того, вся структура управления лигой будет изменена. Будет введён проектный менеджмент. Мы надеемся, в результате согласования стратегии у нас будет выделено четыре-пять основных проектов. Каждый из них будет возглавляться проектным менеджером, который будет отвечать за реализацию лично передо мной. Это связано и с временными рамками осуществления, и с отчётностью. Я говорю о новых вызовах, которые будут утверждены через три-четыре месяца», — заявил глава РПЛ журналистам.

Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого он занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее Хачатурянц выразил мнение, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть изменён.