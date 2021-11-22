Хачатурянц считает, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть изменён

Новый глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц обозначил свою точку зрения по вопросу лимита на легионеров.

«Вопрос по лимиту на легионеров стоит остро и давно. Это то, что беспокоит клубы. И не напрасно, ведь сегодня у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Этот лимит должен измениться. Мы не можем сейчас говорить о его полной отмене, но формула обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена», — сказал Хачатурянц журналистам.

В настоящее время клуб РПЛ не может иметь более восьми иностранцев в заявке на сезон.

Ранее Игнатьев высказался о выборах президента РПЛ.