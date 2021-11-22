Хачатурянц считает, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть изменён
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«Вопрос по лимиту на легионеров стоит остро и давно. Это то, что беспокоит клубы. И не напрасно, ведь сегодня у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Этот лимит должен измениться. Мы не можем сейчас говорить о его полной отмене, но формула обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена», — сказал Хачатурянц журналистам.
В настоящее время клуб РПЛ не может иметь более восьми иностранцев в заявке на сезон.
Ранее Игнатьев высказался о выборах президента РПЛ.