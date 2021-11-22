Игнатьев — о выборах президента РПЛ: снова не было ни одной футбольной кандидатуры

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Абсолютно прогнозируемое назначение. Все знали об этом, были готовы. У меня не было никаких сомнений ещё с того момента, когда фамилию Хачатурянца впервые объявили. Наверное, это хороший, достойный выбор. Однако мне безразлично, поскольку футбольному кругу Хачатурянц особо не знаком. Меня уже давно ничего не удивляет. Снова на выборах не было ни одной футбольной кандидатуры. Не было людей, которые прекрасно знают предмет и понимают, как улучшить игру. Таких давно на орбите не видно, их почему-то не подпускают. А ведь поднимать уровень футбола куда сложнее, когда в руководстве нет людей, которые провели в этой игре много лет и знают её изнутри. Я бы хотел, чтобы именно они были на посту президента РПЛ или хотя бы рядом. Если бы вокруг руководителя были настоящие футбольные профессионалы, всё было бы иначе. Именно такие люди в деталях понимают, по какому пути надо двигаться, чтобы футбол развивался. Однако те, кто управляет этим процессом, думают, что футбол — это простая забава. Не более чем игра. Для них это скорее бизнес. Они приходят в футбол для того, чтобы зарабатывать деньги, а не делать его лучше», — цитирует Игнатьева Sport24.

22 ноября Хачатурянц был единогласно избран на пять лет новым президентом лиги. С 2019 года он работает руководителем судейского комитета Российского футбольного союза, а после отставки Сергея Прядкина в октябре с поста главы РПЛ стал исполнять и его обязанности.

Ранее Хачатурянц заявил, что очень рад назначению на пост президента РПЛ.