Хачатурянц заявил, что очень рад назначению на пост президента РПЛ

Избранный президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос, доволен ли он своим назначением на пост.

«Рад ли назначению на пост президента РПЛ? Очень», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

22 ноября Хачатурянц был единогласно избран на пять лет новым президентом лиги. С 2019 года он работает руководителем судейского комитета Российского футбольного союза, а после отставки Сергея Прядкина в октябре с поста главы РПЛ стал исполнять и его обязанности.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц представил концепцию стратегического развития РПЛ.