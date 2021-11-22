Хачатурянц заявил, что очень рад назначению на пост президента РПЛ

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Избранный президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос, доволен ли он своим назначением на пост.
Хачатурянц заявил, что очень рад назначению на пост президента РПЛ
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«Рад ли назначению на пост президента РПЛ? Очень», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

22 ноября Хачатурянц был единогласно избран на пять лет новым президентом лиги. С 2019 года он работает руководителем судейского комитета Российского футбольного союза, а после отставки Сергея Прядкина в октябре с поста главы РПЛ стал исполнять и его обязанности.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц представил концепцию стратегического развития РПЛ.

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