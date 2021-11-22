Хачатурянц представил концепцию стратегического развития РПЛ

Избранный президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц представил концепцию стратегического развития лиги.

Об этом сообщается на сайте РПЛ.

«Главная цель концепции — становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнёров, так и зарубежных футболистов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на разработку и утверждение стратегии развития чемпионата выделено от трёх до четырёх месяцев, а в число первостепенных направлений концепции стратегического развития включены: детальная разработка стратегии развития РПЛ, поддержка клубов в кризисных условиях, работа с основным вещателем, цифровизация внутренних процессов лиги, привлечение новой аудитории, работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ, модернизация модели управления, а также развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.

22 ноября Хачатурянц был единогласно избран на пять лет новым президентом лиги. С 2019 года он работает руководителем судейского комитета Российского футбольного союза, а после отставки Сергея Прядкина в октябре с поста главы РПЛ стал исполнять его обязанности.

Ранее экс-глава лиги Сергей Прядкин пожелал Хачатурянцу удачи на посту президента РПЛ.