Дюков прокомментировал победу Хачатурянца на выборах президента РПЛ

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал избрание Ашота Хачатурянца новым президентом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков прокомментировал победу Хачатурянца на выборах президента РПЛ
  • РИА Новости

«Я поздравляю Ашота Рафаиловича с избранием на пост президента РПЛ. Он зарекомендовал себя эффективным управленцем, который провёл большую работу в судейском комитете РФС, заложив основу для дальнейших изменений в этой сфере. Уверен, что под его руководством лига продолжит идти в направлении позитивных и созидательных преобразований, а взаимодействие РПЛ и РФС сохранит исключительно продуктивный характер», — цитирует слова Дюкова РИА Спорт.

Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее «Спартак» поздравил Хачатурянца с избранием главой РПЛ.

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