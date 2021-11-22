«Спартак» поздравил Хачатурянца с избранием главой РПЛ
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«Сегодня на общем собрании РПЛ состоялись выборы президента лиги. Все участвовавшие единогласно проголосовали за Ашота Хачатурянца, который в последнее время исполнял обязанности президента РПЛ, а ранее занимал должность председателя судейского комитета Российского футбольного союза. Мы поздравляем Ашота Рафаиловича и желаем ему успешной работы на благо российского футбола!» — гласит заявление клубной пресс-службы.
Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.
Ранее Игнатьев высказался о выборах президента РПЛ.