«Спартак» поздравил Хачатурянца с избранием главой РПЛ

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Московский «Спартак» опубликовал поздравление Ашота Хачатурянца с назначением на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» поздравил Хачатурянца с избранием главой РПЛ
  • © premierliga.ru

«Сегодня на общем собрании РПЛ состоялись выборы президента лиги. Все участвовавшие единогласно проголосовали за Ашота Хачатурянца, который в последнее время исполнял обязанности президента РПЛ, а ранее занимал должность председателя судейского комитета Российского футбольного союза. Мы поздравляем Ашота Рафаиловича и желаем ему успешной работы на благо российского футбола!» — гласит заявление клубной пресс-службы.

Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее Игнатьев высказался о выборах президента РПЛ.

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