После матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны 12 подростков, их всех забрали родители
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- РИА Новости
«12 несовершеннолетних были задержаны, все они были переданы родителям в тот же день. Все несовершеннолетние уже дома», — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Напомним, что после матча 28 ноября полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
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