После матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны 12 подростков, их всех забрали родители

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После матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» произошло массовое задержание фанатов, в числе которых были и подростки.
После матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны 12 подростков, их всех забрали родители
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«12 несовершеннолетних были задержаны, все они были переданы родителям в тот же день. Все несовершеннолетние уже дома», — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Напомним, что после матча 28 ноября полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Ранее Романцев заявил, что лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку».

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