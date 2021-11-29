Романцев: лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал своё отношение к приходу арабских инвесторов в российский футбол.
Романцев: лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«К разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнёт всех громить? Пусть они лучше возьмут под своё крыло пермский «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак», набравший 19 очков, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В Лиге Европы УЕФА клуб выступает успешнее, с семью очками возглавляя группу С.

Ранее Джикия рассказал об отношении к ненормативной лексике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить