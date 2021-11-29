Романцев: лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал своё отношение к приходу арабских инвесторов в российский футбол.

«К разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнёт всех громить? Пусть они лучше возьмут под своё крыло пермский «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак», набравший 19 очков, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В Лиге Европы УЕФА клуб выступает успешнее, с семью очками возглавляя группу С.

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