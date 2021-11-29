Джикия рассказал об отношении к ненормативной лексике

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о своём отношении к ненормативной лексике.

«Я сейчас «Джентльмен года», поэтому я скажу, что не использую (ненормативную. — RT) лексику. Но понятное дело, что во время игры есть эмоции, которые иногда, конечно же, надо более доступно, так скажем, донести и быстро. Но когда у нас недельный цикл, тренировочный процесс, то можно спокойно всё объяснить и на это есть время», — сказал Джикия.

Говоря о титуле «Джентльмен года», футболист признался, что у него есть своеобразная «комната славы», где хранятся многие его награды.

«Да, она как раз находится дома у родителей. У меня есть свой уголок, где я собираю, конечно же, награды, призы, медали, футболки и прочее... И подарки от болельщиков — всё есть там», — уточнил спортсмен.

Ранее после матча отбора чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:1) Джикия подвёл итоги встречи.