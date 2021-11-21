Карпин объяснил, почему в сборной России нет единого капитана

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Главный тренер сборной России по футболу объяснил, почему в национальной команде нет постоянного капитана.
Карпин объяснил, почему в сборной России нет единого капитана
  • AP

«Лидеры на поле всегда были, вне зависимости от того, кто выходил с капитанской повязкой. С Хорватией тема закольцевалась — Джикия её получил. Футболисты сказали, что так лучше и правильнее. Это абсолютно нормально. Почему нет? Что значит «значение повязки размылось»? Напротив, ответственность ложится на всех. Считаю, нужно попробовать эту «войну» разрядить. Футбол — это игра, как бы ни вбивали с детства, что на первом месте результат. А сейчас его не будет и через десять лет, если ничего не поменяется. Начиная с детско-юношеского футбола и лимита. Так давайте что-то менять», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Ранее Карпин признался, что пожалел о своих словах об уходе из сборной России.

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