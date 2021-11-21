Карпин признался, что пожалел о своих словах об уходе из сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что пожалел о своих словах о возможном уходе с должности после матча квалификации чемпионата мира — 2022 с Хорватией (0:1).
Карпин признался, что пожалел о своих словах об уходе из сборной России
  • AP

«Мне рассказали, что моё поведение разбирал психолог. Но я не видел, поскольку ничего не читаю и не смотрю. Сказали, что он разобрал моё поведение. О том, что я пытаюсь добиться внешей поддержки? Наверное, это похоже на меня. Много раз слышали от меня откровения? Нет. Ну вот и всё. Был ли я настоящим, когда говорил об уходе из сборной, или это оказался план? Сказать можно что угодно. А сказать и сделать — разные вещи. Я жалею о сказанном. Вы вытащили эти мысли из меня. Была дружеская атмосфера. С другими людьми никогда бы в жизни такого не сказал», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

После матча с Хорватией наставник сборной России допустил, что может уйти со своей должности до стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира — 2022.

Ранее Карпин рассказал о состоянии Кудряшова после поражения в Хорватии.

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