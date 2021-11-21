Карпин рассказал о состоянии Кудряшова после поражения в Хорватии

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал психологическое состояние Фёдора Кудряшова после поражения от команды Хорватии.
Карпин рассказал о состоянии Кудряшова после поражения в Хорватии
  • РИА Новости

«Отходил неделю. Не тренировался, у него сводило заднюю. Реагировал плохо. Мы с ним разговаривали. Обсуждали ли предыдущий наш разговор в общем чате? Нет. Может, футболисты в общем чате обсуждали. Будут ли они теперь смотреть на меня иначе? Они будут слушать, как и до этого. Не думаю, что будут какие-то изменения», — заявил Карпин в эфире «Коммент Шоу».

Сборная России проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство. Кудряшов на 81-й минуте игры срезал мяч в свои ворота. Таким образом, Россия заняла второе место в отборочной группе и вышла в стыковые матчи.

Ранее Гаджиев предположил, кто может возглавить сборную России в случае ухода Карпина.

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