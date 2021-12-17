Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков

Государственная дума России на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

Об этом сообщает РИА Новости. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. Данная инициатива обсуждалась с представителями администрации президента России, Министерства спорта, внутренних дел, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с членами спортивных лиг и федераций.

Россия уже имеет опыт использования Fan ID. Электронный паспорт болельщика был введён в России как в стране — организаторе Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков.