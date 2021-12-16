Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков

Комитет по физической культуре и спорту Госдумы России принял во втором чтении законопроект о введении в российском спорте системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатором законопроекта выступило правительство России. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей в 2021—2022 годах.

Ранее матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» был отменён из-за вспышки коронавирусной инфекции.