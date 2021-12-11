«Чужой среди своих»: как в России отреагировали на помощь Дубова Карлсену в матче за шахматную корону с Непомнящим

Даниил Дубов подвергся критике со стороны соотечественников за то, что помогал Магнусу Карлсену готовиться к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с Яном Непомнящим. Сергей Карякин, сражавшийся с норвежцем за титул в 2016 году, заявил, что никогда не поступил бы подобным образом. А по словам его коллеги Сергея Шипова, теперь гроссмейстера вряд ли пригласят в сборную России. Сам Дубов предложил рассмотреть ситуацию под другим углом, отметив, что «набрался опыта», который поможет ему в карьере.

Гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, кто входил в его команду в матче за шахматную корону с Яном Непомнящим, который завершился досрочной победой норвежца по итогам 11 партий. При этом впервые с 2007 года чемпион выиграл сразу четыре из них. Готовиться к соревнованиям норвежцу помогали датчанин Питер Хайне Нильсен, француз Лоран Фрессине, немец Ян Густафссон, нидерландец Йорден ван Форест и россиянин Даниил Дубов.

Описывая роль Дубова, Карлсен отметил его любознательность, изобретательность и креативность. В конце прошлого года Даниил даже побеждал Магнуса в четвертьфинале онлайн-турнира Champions Chess Tour Airthings Masters. Тогда он выиграл две партии белыми фигурами, а чёрными завершил встречу вничью.

С 25-летним Дубовым норвежец взаимодействует не первый раз. Чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года и раньше помогал гроссмейстеру, однако информации о его работе в команде Карлсена в титульном противостоянии с Непомнящим не было.

После публикации видео о секундантах многие раскритиковали Дубова. В частности, гроссмейстер Сергей Карякин, сражавшийся с Карлсеном пять лет назад, отметил, что сам бы никогда так не поступил.

«Мне бы такое даже в голову не пришло. Я бы такое даже не рассматривал, равно как и не пытался бы переманить кого-то из норвежцев. Я бы так никогда в жизни не поступил, но пусть это будет на его совести. Даня — сильный гроссмейстер, но его действия не находят у меня понимания. Сложно сказать, насколько сильно это отразилось на победе Карлсена — у него большая команда. Но Дубов в ней был и внёс свой вклад — это точно», — приводит слова шахматиста «Чемпионат».

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Также был удивлён и бывший исполнительный директор Российской шахматной федерации Илья Левитов. Специалист отметил, что Дубов много говорит о своём патриотизме, но при этом действовал против своего соотечественника.

«Вчера вечером стало известно, что Магнусу на матче помогал Даниил. Я, честно говоря, не поверил сперва, но оказалось, правда. Как-то не могу уложить это в своей голове. Даниил так любит рассказывать, как он гордится выступать за сборную России, что у нас великая шахматная держава и мы всегда должны побеждать», — написал Левитов в своём Telegram-канале.

Гроссмейстер Сергей Шипов, в свою очередь, и вовсе предложил больше не включать Дубова в сборную России.

«Эх, Даня, Даня... Ну зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть или прокомментировать его на любом интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в национальную команду. Получается классическая ситуация «чужой среди своих». К примеру, представьте себе, что Дуда играет матч за титул, а Войташек помогает его сопернику. Как на это дело посмотрят в Варшаве? Или Мамедьяров бьётся в матче своей жизни, а Раджабов — в другом окопе. Вы действительно считаете, что в Баку все отнесутся к этой ситуации спокойно? P. S. Думаю, что теперь Дубов не будет играть за сборную России. И это правильно», — написал Шипов в Telegram-канале «Crestbook Шахматы».

Сам Даниил спокойно отнёсся к критике в свой адрес и отметил, что не в первый раз слышит подобное недовольство. Гроссмейстер предложил посмотреть на ситуацию с другого ракурса: опыт работы с Карлсеном поможет ему в дальнейшей карьере.

«То, что это может кому-то не понравиться, не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Отношусь к этому сравнительно спокойно. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, для Яна тоже. Не знаю, откуда идёт, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции — все против нас, все враги. Особенно если у нас что-то не получается. Логически на это всё вообще можно взглянуть иначе. С точки зрения национальной команды один из лучших российских шахматистов, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории. Набрался опыта, который поможет в карьере. Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте «свои — чужие», — сказал Дубов.

Сам Непомнящий пока не высказывался по поводу работы Дубова в команде Карлсена. Ранее он рассказывал, что взаимодействовал с Даниилом, который потом стал сотрудничать с норвежцем.

«Мы с Даней какое-то время назад что-то вместе смотрели: в 2015-м, 2016-м и, возможно, в 2017-м. Какие-то его идеи я с успехом применял. В 2018 году он начал работать с Магнусом, так что не знаю. Главное, насколько ему будет комфортно. Каждый сам для себя определяет эти границы», — отметил гроссмейстер.