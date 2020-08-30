Сборная России стала победителем первой в истории шахматной онлайн-олимпиады

Сборная России по шахматам обыграла команду Индии и стала победителем онлайн-олимпиады ФИДЕ.

В первом матче была зафиксирована ничья (3:3), тогда как во второй встрече российские шахматисты победили со счётом 4,5:1,5. Победу одержали Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.

В составе сборной России на турнире выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

По ходу плей-офф турнира россияне обыграли сборные США и Венгрии.

Онлайн-олимпиада ФИДЕ проводилась впервые. Она стала заменой 44-й Всемирной шахматной Олимпиаде, которая из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на 2021 год.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла в финал шахматной онлайн-олимпиады.