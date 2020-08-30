Сборная России вышла в финал шахматной онлайн-олимпиады

Сборная России одержала победу над национальной командой США и вышла в финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады.

Российская команда в составе Александра Грищука, Яна Непомнящего, Даниила Дубова, Владислава Артемьева, Екатерины Лагно, Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Валентины Гуниной, Алексея Сараны, Андрея Есипенко, Полины Шуваловой и Маргариты Потаповой взяла верх над командой США по итогам двухматчевого противостояния за счёт победы в первом (3,5:2,5) и ничьей во втором (3:3) матчах.

В финале, который пройдёт 30 июля, сборная России сыграет с командой Индии, которая в полуфинале оказалась сильнее представителей Польши.

Ранее сообщалось, что Карлсен выиграл итоговый онлайн-турнир по быстрым шахматам.