Сборная России вышла в финал шахматной онлайн-олимпиады

Короткая ссылка
Сборная России одержала победу над национальной командой США и вышла в финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады.
Сборная России вышла в финал шахматной онлайн-олимпиады
  • Reuters

Российская команда в составе Александра Грищука, Яна Непомнящего, Даниила Дубова, Владислава Артемьева, Екатерины Лагно, Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Валентины Гуниной, Алексея Сараны, Андрея Есипенко, Полины Шуваловой и Маргариты Потаповой взяла верх над командой США по итогам двухматчевого противостояния за счёт победы в первом (3,5:2,5) и ничьей во втором (3:3) матчах.

В финале, который пройдёт 30 июля, сборная России сыграет с командой Индии, которая в полуфинале оказалась сильнее представителей Польши.

Ранее сообщалось, что Карлсен выиграл итоговый онлайн-турнир по быстрым шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить