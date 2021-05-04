«Этот матч войдёт в историю»: россиянка Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам

Тамара Тансыккужина защитила звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам. В заключительный игровой день матча за титул, который ранее был омрачён скандалом из-за снятия со стола российского флага, отечественной спортсменке удалось сначала сравнять счёт, выиграв партию в рапиде, а затем взять верх над соперницей на тай-брейке в блице.

В Варшаве завершился чемпионат мира по стоклеточным шашкам, привлёкший особое внимание из-за скандального эпизода со снятием флага РФ. Россиянка Тамара Тансыккужина сумела справиться с психологическим давлением и в девятый игровой день сломила сопротивление польки Натальи Садовской, защитив титул лучшей шашистки планеты.

Заключительный день соревнований получился особенно напряжённым. Перед его началом преимущество Садовской составляло четыре очка. Классическая партия не выявила победителя, поэтому единственным шансом Тансыккужиной продолжить борьбу была победа в рапиде. И хотя польке было достаточно свести партию к ничьей, россиянка уверенно справилась со своей задачей и сравняла счёт — 54:54.

В этом случае, как и в матчах за звание чемпиона мира по шахматам, победитель определяется на тай-брейке, с той лишь разницей, что игра в быстрые шахматы идёт до первого поражения. Но две сильнейшие шашистки мира не планировали отступать: пять партий (два рапида, а затем три блица) завершились вничью. Но в шестой Тансыккужина всё же сумела перехитрить соперницу и в очередной раз доказала, что является королевой шашек.

Теперь в её активе семь чемпионских титулов, первый из которых был завоёван ещё в 2001 году. Стоит отметить, что, кроме Тансыккужиной, этот турнир не покорялся ни одной россиянке. Несмотря на все трудности и перипетии нынешнего противостояния, спортсменка осталась довольна собой.

«Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала. Это самый сложный и долгий турнир. Наталья — опытный матчевый боец, играет очень надёжно. В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку», — цитирует Тансыккужину ТАСС.

В свою очередь, тренер россиянки Юрий Черток отметил напряжённость этого противостояния.

«Это просто фантастика, что-то невероятное, такой сюжет специально даже не придумаешь. Это звёздный час Тамары — на моей памяти не было столь напряжённой борьбы, обычно всё решалось заранее. Этот матч, несомненно, войдёт в историю — лучший из тех, что мне доводилось видеть», — признался Черток.

По его словам, уроженка Набережных Челнов получит за победу €12 тыс., а её соперница — €8 тыс.

Неприятный инцидент, омрачивший матч за звание чемпионки мира, произошёл 27 апреля во время четвёртого раунда. Яцек Павлицкий, один из организаторов соревнований, подошёл к столу и снял табличку с российским триколором, а также сам флаг. Это вызвало недоумение у отечественной шашистки, однако она продолжила игру. Тем не менее произошедшее помешало Тансыккужиной сосредоточиться в концовке партии и она уступила. Благодаря этой победе Садовская повела со счётом 32:16, существенно увеличив свои шансы на завоевание титула.

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Позднее Павлицкий пояснил, что требование убрать флаг поступило от президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. По его словам, из-за санкций в отношении российского спорта на турнире не должно было быть государственной символики, поэтому у польской стороны могли возникнуть серьёзные проблемы вплоть до лишения международного статуса.

Инцидент вызвал широкий резонанс в России. Многие осудили действия организаторов турнира, так как они не только помешали Тансыккужиной и лишили её потенциальной победы, но и грубо нарушили регламент. Сама россиянка не стала обвинять местную федерацию, хотя и отметила, что инцидент с флагом омрачил турнир. По её словам, в Польше к ней все относились доброжелательно и других проблем не возникало.

«У нас хорошие отношения и с Натальей, и с Польской федерацией шашек. Сразу же после матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить. Чтобы мне было легче, они приняли решение убрать польский флаг. Это было совместное решение организаторов и Натальи», — пояснила россиянка.

Интересно, что после инцидента турнир мог сложиться совсем иначе. Федерация шашек России (ФШР) рассматривала возможность потребовать переигровку скандальной партии, однако сама Тансыккужина, её супруг и тренер попросили этого не делать.

«Польская спортсменка является одной из самых сильных в мире. Тамара — тактичный, спокойный человек, но внутри у неё, конечно, была настоящая буря. Но она умеет этим управлять, она молодец, умеет себя держать в руках, что не так часто встретишь в таких непростых ситуациях», — отметил президент федерации Анатолий Никитин.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил россиянку с триумфом в Варшаве.

«И снова царица Тамара! Тамара Тансыккужина в упорной борьбе выиграла мировую шашечную корону! Стала семикратной чемпионкой мира! Вот это характер! Вот это успех! Воля к победе! Не буди лихо, пока оно тихо! Браво!» — написал Губерниев в Telegram.

Не остался в стороне от победы соотечественницы и экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

«Очень знаковая и приятная во всех отношениях победа. Нашу спортсменку надо ставить в пример — ведь на Олимпиаде российской сборной обязательно придётся столкнуться с чем-либо подобным. И в момент истины необходимо будет думать о цели, а уже потом, по достижении оной, радоваться вдвойне. Не могу не отметить поступок польской спортсменки, которая своим поведением в тысячу раз превосходит политиков и функционеров-временщиков. Тамара Тансыккужина — королева шашек! Россиянка обыграла польку Наталию Садовскую в финале чемпионата мира. Какая же молодец! Победила, несмотря на скандал, который случился по ходу турнира», — написал Валуев в своём Instagram.